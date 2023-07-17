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وظائف وزارة العمل في محافظة سوهاج 2023.. الراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه

كتب:

شيماء دراز
04:01 م | الإثنين 17 يوليو 2023
وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة سوهاج

وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة سوهاج

أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج عبر نشرتها الشهرية للتوظيف عن وظائف وزارة العمل 2023، للشباب والتي توفر تأمين صحي واجتماعي، لمن لديهم خبرة ودون خبرة، بالمؤهلات العليا والمتوسطة.

وتستهدف وظائف وزارة العمل بمحافظة سوهاج أبناء مراكز ومدن المحافظة ويبدأ الراتب بـ3 ألاف جنيه مع توفير إنتقال من إلى مواقع العمل.

وظائف وزارة العمل بمحافظة سوهاج

وتنشر «الوطن» وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة سوهاج وفقا لبيان مديرية وزارة العمل كالتالي:

- تطلب مؤسسة صناعية بجرجا مشرفي مبيعات ومندوبي مبيعات وسائقين رخصة ثانية بمؤهلات عليا ومتوسطة لسن يبدأ من 20 حتى 35 عاما براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه، مع توفير تأمين صحى وإجتماعى للمقبولين بالعمل، وإنتقال من وإلى مواقع العمل، وأن تكون الأولوية بالتعيين لأبناء محافظة سوهاج.

طريقة التقديم لوظائف وزارة العمل بمحافظة سوهاج

ويمكن التقديم لوظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة سوهاج، عبر مبنى وزارة العمل بطريق أسيوط سوهاج بجوار مدرسة باحثة البادية، بمواعيد العمل الرسمية وكتابة اسم الوظيفة المطلوبة على طلب التوظيف والسيرة الذاتية للمتقدم ليتم التواصل مع المقبولين مبدئيا.

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بقلم شيماء دراز