وظائف وزارة العمل بمحافظة بورسعيد 2023.. اعرف طريقة التقديم

أصدرت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد اليوم عبر نشرتها النصف شهرية للتوظيف لشهر يوليو الجاري، وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة بورسعيد، والتي ضمت وظائف خالية للشباب من الجنسين.

وتوفر وزارة العمل وظائف في محافظة بورسعيد عدة مميزات للمقبولين منها تأمين صحي واجتماعي، وانتقال من وإلى مقر العمل ويحدد الراتب عقب المقابلة الشخصية.

وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة بورسعيد

وتنشر «الوطن» خريطة وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة بورسعيد للشباب من الجنسين كالتالي:

- تطلب جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة بورسعيد مسؤولي ائتمان بمؤهلات عليا للشباب من الجنسين سن حتى 35 عاما، وراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه مع تأمين صحي وتأمين اجتماعي، وزيادة بالراتب بعد العام الأول من العمل.

طريقة التقديم لوظائف وزارة العمل ببورسعيد

ويمكن التقديم لوظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة بورسعيد عبر تقديم السيرة الذاتية وطلب توظيف مرفق به اسم الوظيفة، ورقم للتواصل ليتم التواصل هاتفيا مع من تنطبق عليهم الشروط، حيث تكون مديرية وزارة العمل حلقة الوصل بين طالبى العمل والمؤسسات لضمان حق الطرفين.