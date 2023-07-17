عمرو دياب يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة «والله أبدا»

طرح الفنان عمرو دياب برومو أحدث أغنياته، التي تحمل اسم «والله أبدا»، ونال البرومو إعجاب الجمهور خاصة وأنه عبارة عن مقطوعة موسيقية من الأغنية مغلفة بلمسة غموض وتشويق.

ولم يكشف الفنان عمرو دياب، عن تفاصيل الأغنية التي ستصدر قريبا عبر منصة أنغامي للموسيقى.

عمرو دياب يحيي حفلا في الساحل الشمالي

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا منذ أيام حفلا كبيرا في صول تاون بالساحل الشمالي.

وظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالة مميزة باللون الأبيض، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه لجمهوره ومنها يا أنا يا لأ، برج الحوت، الحظ، بحبه، ده لو اتساب، قمرين، العالم الله، نور العين، من هنا لبكره، واحدة ونص، يتعلموا، ميدلي قديم، هاتتدلع، بالاضافة إلى أغنيته الجديدة يا ليل.

عمرو دياب يستعد لإحياء حفل في بورتو مارينا

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي 11 أغسطس المقبل.