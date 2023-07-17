حماة الوطن بمطروح «رابع» بطولة التيك بول في مهرجان العلمين الجديدة

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن مشاركة فريق أمانة العلمين في فعاليات بطولة «التيك بول» ضمن مهرجان العلمين الجديدة، في أكبر مهرجان ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذي أطلق في 13 يوليو الجاري ويستمر حتى 26 أغسطس.

الفوز بالمركز الرابع بمنافسة 72 دولة

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح إن أمانة العلمين، شارك منها محمد فتحي أمين الإعلام في مهرجان العلمين، وحقق المركز الرابع في البطولة من 72 فريقا بمشاركة خليجية وحصل على شيك بـ30 ألف جنيه.

أجواء عالمية في العلمين الجديدة

قال محمد فتحي: «لعبة تيك بول تُلعب زوجي وفردي، وعندما نلعب زوجي يجب أن يكمل اللاعبان بعضهما، والتوظيف هنا يصبح مسألة شديدة الأهمية، الأجواء في مدينة العلمين عالمية، وهي حالياً من أفضل مدن العالم على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتنافس أجمل المدن الأوروبية».

حزب حماة الوطن في البطولات والاحتفالات الكبرى

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح في بيان له أن ذلك يأتي ضمن سياسيات الحزب في المشاركة في البطولات والاحتفالات الكبرى للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي.