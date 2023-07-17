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فنان الـ«دي جي» باسم صعب: مهرجان العلمين سيشهد إقبالا أجنبيا كبيرا

كتب:

محمد عزالدين
06:52 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
الدي جي باسم صعب

الدي جي باسم صعب

عبر باسم صعب، فنان الدي جي، عن حماسه بمشاركته في مهرجان العلمين الجديدة، قائلا إن هناك حماسا كبيرا يملأ مدينة العلمين بمناسبة المهرجان، متابعا: «أنا متفائل بنجاح المهرجان، وفيه جنسيات متعددة موجودة بجانب المشاهير أيضا».

يمكن للجميع المشاركة

أضاف «صعب»، خلال لقائه ببرنامج «من مصر»، المُذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المناسبة مفتوحة وتستقبل الجميع، وغير محددة لفئة بذاتها، ويمكن للجميع المشاركة أو زيارة مدينة العلمين الجديدة، والاستمتاع بها، مردفا: «فخر لـمصر أنها تكون فيها كل هذه المناظر الجذابة». 

إقبال أجنبي كبير

أشار إلى أنه يحضر لهذه المناسبة منذ أسبوعين، موضحا: «أنا محظوظ بالمشاركة بمهرجان العلمين، وهو إضافة لي، هذا الحدث سيشهد إقبال أجنبي كبير».

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