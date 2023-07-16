عصام الكردي: مهرجان العلمين يجذب الطلاب إلى جامعة العلمين الأهلية الجديدة

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية الجديدة، إن الجامعة تعمل في فصل الصيف، موضحًا: «لدينا 3 آلاف طالب وفتحنا باب القبول للعام الدراسي الجديد، ولدينا في الفصل الدراسي الصيفي نحو 500 طالب».

وأضاف الكردي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «لدينا 8 كليات بـ18 برنامجا دراسيا والإقامة موجودة في سكن الجامعة، وبقية الطلبة يسكنون في مدينة العلمين القديمة والقرى السياحية الممتدة على الساحل الشمالي الموجودة أمام الجامعة».

مهرجان العلمين يجذب طلاب جامعة العلمين

وأكد، أن مهرجان العلمين، سيؤدي إلى جذب طلاب الجامعة، لأن التطوير الذي يحدث إضافة كبيرة للجامعة، حيث يعيش الطلاب في الأجواء حولهم، مؤكدا أن الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالي 8 آلاف طالب، متوقعا استقبال 2000 طالب جديد بالجامعة.

وتابع: «الجامعة تضم طلابا من أكثر من 20 محافظة، ونحرص على أن يحيا الطلاب الحياة الجامعية مع الدراسة، فالدراسة ليست معملا ومدرجا فقط، ولكن لابد من ممارسة الحياة الجامعية كاملة، والأنشطة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية أو اجتماعية».

إقبال كبير على كليات القطاع الطبي بجامعة العلمين

وأردف، أن أكثر كليات عليها إقبال هي كليات القطاع الطبي، من طب أسنان وصيدلة وعلوم، فضلا عن هندسة الحاسبات، علاوة على ذلك، فإن هناك إقبال كبير على تعلم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، خاصة وأن هذه وظائف المستقبل.

وواصل: «لدينا اتفاقية مع المدينة الشبابية الموجودة في العلمين، والطلاب لدينا من حقهم الذهاب إلى المدينة الشبابية في أي وقت، ونقوم بتنظيم يوم رياضي أسبوعيا حيث يمارس الشباب كل الأنشطة في المدينة الشبابية، وهو ما يساعدهم على تجديد نشاطهم».