أحمد فايق يناقش تطور الروبوتات في الحلقة الجديدة من برنامج «لوغاريتم»

يقدم الإعلامي أحمد فايق، حلقة جديدة من برنامج «لوغاريتم» حول فك الشفرة الكورية، ويجيب عن عدة أسلئة من بينها هل سيأتي زمن يصبح الروبوت كائنا مثل الإنسان، ينمو ويتطور؟، هل يأتي علينا وقت ونجد مجتمعا كاملا من الروبوتات له خصائصه وسماته؟، هل سنجد علاقة تربط العوالم الخفية سواء ai أو الميتافيرس دون أن تلتهم التكنولوجيا الإنسان؟.

برنامج «لوغاريتم» يعرض عبر قناة dmc

تتضمن الحلقة حديثا للدكتور أحمد الشرقاوي الباحث والمدرس المساعد في هندسة المنوفية تخصص هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، الذي نجح في إيجاد علاقة تفاعل بين الإنسان والروبوت، وأسس أبحاثا كاملة لخلق تواصل بصري وسمعي بينهما.

برنامج «لوغاريتم» تقديم الإعلامي أحمد فايق

برنامج «لوغاريتم»، يُعرض يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة على قناة dmc، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، بعد النجاح الذي قدمه من قبل في برنامج «مصر تستطيع».