أحمد فايق ينشر صورا لتجمع أهالي قرية عماد الكومي لمشاهدته في «لوغاريتم»

عرض الإعلامي أحمد فايق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا تظهر اجتماع أهالي قرية «القلمينا» بمركز الوقف بمحافظة قنا، لمتابعة أولى حلقات برنامج «لوغاريتم».

أهالي القرية يجتمعون لمشاهدة الحلقة

وكتب أحمد فايق، عبر حسابه: «الحمد لله.. إحنا برنامج على الأرض أهالي قرية القلمينا مركز الوقف محافظة قنا يجتمعون لمشاهدة ابن بلدهم الدكتور عماد الكومي الباحث بجامعة سول الوطنية الكورية في لوغاريتم».

واستهل البرنامج حلقاته، باستضافة الباحث المصري، ابن محافظة قنا عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، في الحكومة الكورية، حيث يروي تجربته في كوريا، وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة «صعيدي في الجامعة الكورية».

عماد الكومي: أعتز بكوني صعيدي في كوريا

وقال عماد الكومي، باحث دكتوراه في جامعة سيول الوطنية، «سعيد بأنني أرتدي الزي الصعيدي الذي أعتز به، حيث إنني من قنا أقصى جنوب الصعيد، ومن أسعد اللحظات التي ارتدي فيها الزي الصعيدي في بعض المناسبات، التي تعيد لي أجواء الصعيد، وأعتز وأتشرف بأنني من الصعيد الجواني وفي كوريا وانتهيت من إعداد رسالة الماجستير».