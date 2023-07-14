أحمد فايق يكشف عبر «لوغاريتم» سر عدم وجود صناديق قمامة في كوريا

قال الإعلامي أحمد فايق، إنها أول مرة يزور فيها كوريا الجنوبية، وأول انطباع شاهده هناك، بأنه لا توجد صناديق قمامة في الشوارع، متابعا: «يوم كامل لم أشاهد فيه ولا صندوق قمامة، وهذا يشبه اليابان، حيث مكثت فيها 20 يوما لم أرَ فيها إلا صندوق أو صندوقين للقمامة فقط».

سبب عدم وجود صناديق قمامة في كوريا

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، أنه بالرغم من عدم وجود صناديق قمامة في شوارع كوريا إلا أن الشوارع «براقة» ونظيفة، وليس بها ولا ورقة ملقاة على الأرض.

وأشار إلى أن جزءا من ثقافة الشعب الكوري والياباني، بأنه عندما يتناول المواطن أي شيء في الشارع، يحتفظ بمخلفات الطعام حتى وصوله للمنزل، وإلقاء المخلفات في سلة المهملات في منزله، على أن يتم توزيع المخلفات سواء كانت عضوية أو بلاستيكية.

الأشياء لا تباع بـ«الكيلو»

وأوضح أن هذه الشعوب ليس لديها مخلفات كثيرة، نظرا لأن كل شخص يطلب بناء على ما يحتاجه، ومن ثم عندما تدخل السوبر ماركت لا تستغرب بأنه لا يوجد شيء يباع بالكيلو، ولكن تشتري «باكيت» به برتقالتين فقط أو قطعة خيار واحدة فقط.