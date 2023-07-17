«تأثير التحول الرقمي على المجتمع» ندوة لـ«حياة كريمة» في مركز شباب بمطوبس

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الندوة التي نظمت اليوم داخل مركز شباب القنى التابع لمركز مطوبس، تحت عنوان «التحول الرقمي وفوائده على المجتمع»، والتي نظمتها مبادرة حياة كريمة، بمشاركة أعضاء مركز شباب القنى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

الدور الفاعل للتحول الرقمي على المجتمع

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان، أن الندوة ناقشت الدور الفعال للتحول الرقمي في التوسع في تقديم الخدمات المميكنة، وكذلك رفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، الأمر الذي يساهم في إعادة بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى حياة المواطنين، فضلاً عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ

وأشار أيضا أن الندوة قدمت بمركز شباب القنى، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ، بهدف شرح أهمية التحول الرقمي في محافظات مصر، وكيفية تطبيق معايير التكنولوجيا له في حياته اليومية.