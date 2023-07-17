«التدخل السريع» بالغربية ينقذ مسنا تركته أسرته في الشارع

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، من إنقاذ مسن يبلغ من العمر 77 عاما، يفترش الطريق العام بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، وإيداعه دار رعاية المسنين، بعد أن انفصلت عنه زوجته وتخلى عنه ابنه، بحسب أقوال جيرانه.

مسن يفترش الطريق العام

كان فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تلقى بلاغًا بتواجد مواطن مسن يفترش الطريق العام بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، وعلى الفور انتقل الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى بالغربية، إلى مكان تواجد المواطن المسن على كوبري قحافة.

الابن تخلى عن والده

وتم العثور على المسن على أحد المقاهي بعد أن اصطحبه المواطنون بعيدا عن أشعة الشمس، وبالتحدث إليه، تبين أنه متزوج وانفصل عن زوجته وله ابن صاحب محل ملابس بطنطا، وقامت الأم بالتأثير على الابن الذي تخلى عن والده.

وبالعرض على وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجه بسرعة نقله لدار رعاية المسنين والعجزة، وتم نقله للدار وتقديم الرعاية اللازمة له، بعد توقيع الكشف الطبي عليه للاطمئنان على حالته الصحية وعلاماته الحيوية.