وظائف حكومية جديدة بوزارة المالية.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشرافه عن توافر العديد من الوظائف الحكومية بوزارة المالية، وسيتم التعاقد مع المرشحين المقبولين وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 .

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي كافة التفاصيل والإجراءات والشروط وطرق ومواعيد وأماكن التقديم للحصول على الوظائف المطروحة والمتاحة.

أنواع الوظائف

- وظائف بالمستوى الوظيفى – مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة المالية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة المالية

وصف الوظيفة: وظيفة بالمستوى الوظيفي – مدير عام - كما هو موضح بالمرفق

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة قدرة فائقة علي القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعتها .المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

المهارات الفنية: القدرة علي التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية، اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة ، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة

شروط المؤهل: مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظائف مليء ( نموذج طلب شغل الوظيفة )المرفق بالإعلان على أن يرفق به المستندات التالية :

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بـ الجهاز الادارى للدولة .

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة

3 – المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة

4- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة نسخة ورقية ( علي أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة مدمجة CD ) .. على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور ) مدون علي كل ملف اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون وأن يرفق بها( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6، و( عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ) ، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/05/02

نهاية الإعلان:2023/06/04

العدد المطلوب:2

طرق التقديم للوظائف :تقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية لشئون العاملين بقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية –الدور الثالث ( 70 شارع نوبار – ميدان لاظوغلى – وسط البلد – القاهرة ) ولمدة ثلاثين يوما إعتبارا من 02/05/2023 وحتى 04/06/2023، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.

- لن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016