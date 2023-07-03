أوروبا تبحث تقديم تنازل لبنك روسي لضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم، أنّ الاتحاد الأوروبي يدرس مُقترحًا للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية لموسكو.

وأضافت الصحيفة، أنّه في ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة بعدما قالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنّها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو، لأن الغرب تصرف بطريقة مشينة تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أنّ صادرات الحبوب الروسية ستستمر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إنّ خطة موسكو التي طرحت في محادثات تجري بوساطة الأمم المتحدة ستسمح للوحدة التابعة للبنك بمعالجة المدفوعات المتعلقة بصادرات الحبوب.

وذكرت أنّه سيُسمح للوحدة الجديدة باستخدام نظام سويفت العالمي للرسائل المالية، الذي أغلق أمام أكبر البنوك الروسية بعد غزو أوكرانيا العام الماضي.