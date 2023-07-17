خدمات طبية مجانية لكبار السن بالوحدات الصحية.. «وفر فلوس الدكتور»

تقدم المبادرات الصحية العديد من الخدمات الطبية لجميع الفئات بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة التي تعمل بكل محافظات الجمهورية.

ومن بين الخدمات المجانية المقدمة بحملة 100 يوم صحة، الخدمات المقدمة لكبار السن لمن هم فوق 65 عاما، وتكون متاحة بالواحدات الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، وتشمل الآتي:

الخدمات الصحية المجانية المقدمة لكبار السن

- الكشف ضمن مبادرة كبار السن.

- الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة.

- التقييم والدعم النفسي والغذائي.

- القيام بالتحاليل الدورية.

- توفير زيارات منزلية لغير القادرين.

نصائح مهمة لتغذية كبار السن

ونصحت وزارة الصحة والسكان، كبار السن، باتباع نظام غذائي سليم، ومراعاة الإرشادات الغذائية الآتية:

- الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم.

- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة.

- البعد عن تناول أطعمة بعد الساعة التاسعة مساءا.

- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة.

- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر.

- الاهتمام بوجبة الإفطار.

- شرب السوائل بكثرة.

78 يوما فقط على انتهاء حملة 100 صحة

وذكرت وزارة الصحة أنه يتبقى 78 يوما فقط على انتهاء حملة 100 صحة، ودعت المواطنين بعدم تفويت الفرصة والنزول للكشف والاطمئنان على صحتهم بالمجان، بكل محافظات الجمهورية يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء.

ويمكن الاستفادة بخدماتها من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية من الوحدات التي توفر خدمات المبادرة، ولمعرفة أقرب وحدة صحية تقدم تلك الخدمات من خلال الخط الساخن 15335 و15300، لمعرفة المزيد عن حملة 100 يوم صحة والرد على الاستفسارات.