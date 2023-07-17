انطلاق تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة للطلاب والمعلمين بسوهاج

انطلقت فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة الموسم الثالث للعام الحالي للطلاب والمعلمين بسوهاج، تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

التصفيات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء

وأوضح محمود جاد، مدير إدارة المكتبات ومنسق المشروع بالمنطقة الأزهرية، أن التصفيات تتم خلال يومي الإثنين والثلاثاء للطلاب، ويوم الأربعاء للمعلمين والمصعدين من كافة الإدارات، وفقًا لجدول التصفيات بإدارة المكتبات بالمنطقة القديمة بسوهاج.

وضمت اللجنة المحكمة للتصفيات الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والشرعية، وإبراهيم عبد الرؤوف، مدير الكمبيوتر التعليمي، والدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة منطقة سوهاج الأزهرية.

تمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى توضيح أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويستهدف المشروع توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها.

كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.