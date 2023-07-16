نشأت الديهي: الأرض مقبلة على مرحلة من الخطر بسبب المناخ

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكرة الأرضية مقدمة على مرحلة من الخطر، والبعض لم ينتبه لقضايا المناخ، بسبب عدم مناقشة هذه القضية على المستوى الجماهيري، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر سلبًا على الحيوانات، والتنوع البيولوجي في البحر.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن إيرلندا تمتلك بقر بصورة كثيفة للغاية، وهناك قرار في الاتحاد الاوروبي بخفض الغازات الملوثة، فقررت الحكومة الايرلندية بأخذ قرار بقتل 200 الف بقرة، وهذا من شأنه أن يُساهم في تقليل الغازات الملوثة، مما أدى لخروج احتجاجات على هذه القرارات.

وتابع أن غاز الميثان الذي يصدر من الأبقار هو ثاني غاز ملوث في البيئة، مشيرًا إلى أن الأبقار مصدر رئيسي للميثان، ويحتل هذا الغاز المرتبة الثانية في تلويث البيئة بعد صناعة الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية.