مسار إجباري تفتتح مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية 3 أغسطس

تفتتح مسار إجباري، مهرجان الصيف الدولي الذي يقام في مدينة الإسكندرية، وينطلق 3 أغسطس، على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

مسار إجبارى في مهرجان الصيف الدولي

وكشفت فرقة مسار إجباري عن البوستر الرسمي لحفلهم، وذلك من خلال صفحتهم الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقوا عليه: «مسار إجباري راجعين على الإسكندرية الخميس 3 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء».

وكشفت مسار إجبارى عن أن الحفل سيتم إقامته على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وبالفعل جرى طرح التذاكر الخاصة بالحفل، ويتم حجزها سواء من شباك التذاكر أو عن طريق الأونلاين.

مسار إجباري تطرح ديو مع دياب

يذكر أن فرقة مسار إجباري طرحت مؤخرا ديو غنائي بعنوان حبة طبطة، الذي قدموه مع الفنان دياب، وكتب كلماته محمد بحيري، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

بشكر أغاني من زمان ماسكة في وداني

ليها فضل كبير عليا

بشكر دكك وكلاب سكك

جريت معايا

مش عليا بشكر بشر