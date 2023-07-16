اقرأ غدا في عدد «الوطن».. روشتة مصرية لتعافي أفريقيا 

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الزعماء الأفارقة يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في «قمة التحديات»

روشتة مصرية لتعافي أفريقيا

«السيسي»: مستعدون للعمل بكل جهد لتعميق التكامل الاقتصادي في الإقليم ودفع التنمية ورفع مستوى المعيشة

الرئيس الكيني: مطلوب تحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق الهيكلية.. ونجاح «COP27» بمصر يحفزنا لموقف أكثر قوة

نسعى لإيجاد سبل مبتكرة للتعامل مع تغير المناخ وتأثيره على المناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح المياه

رئيس «جزر القمر»: نعاني من النزاعات والمؤامرات.. وأزمة الطاقة تحجب التنمية.. والتعليم السلاح الأساسي لتحقيق الرخاء

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: ندعم مبادرة «السيسي» لحل الأزمة السودانية.. ونعمل على مكافحة الإرهاب وتحسين بيئة التجارة في القارة السمراء

نائب أمين الأمم المتحدة: أفريقيا تشهد صراعات جديدة بسبب الإرهاب.. والقارة تواجه خطر التحديات المناخية

ورش صيانة على أعلى مستوى والعمل بأيادٍ مصرية

قطارات الصعيد.. الدولة تكسب رهان الأمان

مباحثات «مصرية - كينية» حول أوضاع «حوض النيل وأزمة السودان»

مشاورات بين الرئيس ونظيره الكيني.. و«روتو»: نسعى لتطوير العلاقات الثنائية

«سكك حديد صعيد مصر».. محطة ‏ذكية مساحتها 57 فدانا وتخدم 250 ألف راكب يوميا

تطوير 653 مزلقانا و364 محطة.. وبوابات إلكترونية للتيسير على الركاب.. والأعمال وفق المواصفات العالمية

«التالجو» قبلي وبحري.. أمان وراحة وشاشات عرض

«عامر»: خدمات متكاملة.. و«نبيل»: نقلة نوعية هائلة

الركاب: الخدمات ممتازة وعناصر الأمان عالية و«واي فاي» مجاني.. وثورة في مجال النقل

«مدبولي»: حوافز للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات بالمناطق المركزية للأعمال

«كابيتانو».. بداية الحلم

أب كفيف يدعم نجله للسير على خطى «صلاح» و7 آلاف يشاركون في اختبارات الموسم الثاني بمحافظتى أسوان وسوهاج

«هيبة»: ندرس ترخيص مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية

الأهلي يستعد للإعلان عن ضم إمام عاشور.. و«سوزا» في الصورة

الزمالك يحافظ على قوامه الأساسي.. رتوش بسيطة قبل التعاقد مع محمود حمادة.. وتحركات لحل أزمة إيقاف القيد

الصفحة الثانية

روشتة مصرية لتعافي أفريقيا

«السيسي» أمام «قمة الاتحاد الأفريقي» في «نيروبي»: التكامل الاقتصادي بين دولنا ومواجهة التحديات القائمة على رأس أولوياتنا

الرئيس: تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063 ودعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات

نسعى لإيجاد سبل مبتكرة للتعامل مع تغير المناخ وتأثيره على المناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح المياه.. و«COP28» ستضع خطة ملموسة لحماية الكوكب

من مصر لأفريقيا.. روشتة للتنمية والتكيف المناخي

مصر صوت أفريقيا في تغيرات المناخ

«حجازي»: أزمات القارة على رأس أولويات الأجندة المصرية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: أفريقيا تئن تحت وطأة الديون والفقر.. و«القمة» تناقش الإصلاح المؤسسي للاتحاد

الرئيس دعا إلى إعادة الإعمار وتحقيق التكامل بين الدول.. وتسريع إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية

الصفحة الثالثة

الرئيس الكيني: نشكر «السيسي» على إنجازاته لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول

«روتو»: مطلوب تحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق.. ونجاح «COP27» يحفزنا لموقف أكثر قوة

التحديات المناخية تجعلنا مضطرين للعديد من التدخلات وحشد الموارد

رئيس «جزر القمر»: نعاني من النزاعات وأزمة الطاقة تحجب التنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: ندعم مبادرة «السيسي» لحل الأزمة السودانية

موسى فقيه: نعمل على مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون وتحسين بيئة التجارة في القارة السمراء

«غزالي»: التعليم السلاح الأساسي لتحقيق الرخاء

نائب أمين الأمم المتحدة: أفريقيا تشهد صراعات جديدة بسبب الإرهاب

«أمينة»: النساء والشباب الأفارقة يعانون من القلق بسبب عدم وضوح الرؤية.. والقارة تواجه خطر التحديات المناخية.. وعلينا منع التفرقة بين الدول

الصفحة الرابعة

«التنسيق»: 35 ألف طالب سجلوا أسماءهم في اختبارات القدرات

«عاشور»: تعزيز جهود التحول الرقمى للتيسير على الطلاب.. و«عطا»: لم نرصد أي مشكلات والعمل بالموقع يجرى بصورة طبيعية

«عبدالغفار»: الاختبارات تحت إشراف نواب رؤساء الجامعات.. و«عبدالرحمن»: وضع مؤشرات للحدود الدنيا للكليات بعد نتيجة الثانوية مباشرة

«الداخلية» تعلن قواعد وشروط قبول الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة

65% الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية.. وتقدير «جيد» لخريجي «الحقوق والتربية الرياضية».. وغداً فتح باب التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

«عبدالغفار»: 447 ألفاً و408 خدمات بـ«100 يوم صحة» في يوم

«مدبولي»: خطة حكومية لتعزيز التكامل بين السياحة والطيران

«عيسى»: تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الفنادق مفتاح جذب 30 مليون سائح

9700 مواطن ترددوا على القوافل الطبية و3300 استفادوا من «الصحة النفسية»

غداً.. انطلاق «مصر للتعدين» بمشاركة عدد من الشركات العالمية

الصفحة الخامسة

سكك حديد الصعيد الدولة تكسب رهان الأمان

محطات ذكية.. وورش صيانة على أعلى مستوى ومشروعات عملاقة بأيادٍ مصرية

تطوير المزلقانات والإشارات والمحطات وبوابات إلكترونية للتيسير على الركاب

الانتهاء من تطوير 653 مزلقاناً و364 محطة.. و«محمدي»: المشروعات جذبت أنظار رجال الأعمال للصعيد.. و«شحاتة»: مراعاة البعد الاستثماري في تطوير المرفق أمر مهم

الصفحة السادسة

«سكك صعيد مصر».. محطة ‏ذكية عملاقة تجسد العبقرية

مساحتها تصل إلى 57 فداناً وتخدم 250 ألف راكب يومياً وبها شاشات إرشادية ونظام حديث للإطفاء والإنذار

المشروع وفر 7500 فرصة عمل ويضم جراجين يسعان 750 سيارة و28 شباك تذاكر ودورات مياه لخدمة الركاب

«نجيب»: التشطيبات تمت بمواد وأيادٍ مصرية 100%.. وجميع الأعمال تتم وفق المواصفات العالمية

«ورش صيانة العربات والجرارات» سلامة وأمان الركاب والمعدات أولاً

الهرم الزجاجي في محطة الصعيد مشهد سياحي بطابع فرعوني ساحر

«سعيد»: ورشة صيانة العربات تتكون من 47 «باكية» وتم تركيب الهيكل المعدني

«شحاتة»: أجرينا دراسات بيئية ومرورية قبل الإنشاء.. ومساحة المحطة أربعة أضعاف «رمسيس»

مدير «المحطة»: راعينا المعايير العالمية.. ونعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع

شباك لحجز تذاكر «ذوي الهمم» وممرات آمنة للدخول والخروج وورش صيانة

الصفحة السابعة

«التالجو» قبلي وبحري.. أمان وراحة وشاشات عرض لخدمة المسافرين

«عامر»: خدمات متكاملة على خطوط الإسكندرية والصعيد.. و«عبداللطيف»: أحدث أنواع القطارات التي تمت إضافتها للسكة الحديد

«مبروك»: كنا في أمَس الحاجة لعربات متطورة.. و«نبيل»: نقلة نوعية هائلة وتطوير مهم في المنظومة

«الكهربائي السريع».. قطار يعيد الحياة لـ«صحاري الصعيد».. ونقلة نوعية في «الأخضر»

«القومية للأنفاق»: خط «الفيوم - بني سويف - أبوسمبل» يمتد 1100 كيلومتر بمحاذاة «الصحراوي الغربي».. والمسار قريب من الطرق والأماكن السكنية

ورش «كوم أبوراضي».. تطوير شامل لعربات القطار الإسباني مع التحديث المستمر

ركاب القطارات: الخدمات ممتازة وعناصر الأمان والنظافة عالية

«حسني»: تتضمن خدمة «واي فاي» .. و«فرغلي»: ثورة في مجال النقل

الهيئة: 423 عربة تقدم خدمة جيدة.. و«حميد»: التطوير يجرى وفق معدلات أمان مرتفعة

الصفحة الثامنة

مواهب على الطريق

«كابيتانو» بداية الحلم.. أب كفيف يدعم نجله للسير على خُطى «صلاح».. و7 آلاف يشاركون بـ«أسوان وسوهاج»

الرحيل مرفوض

الزمالك يحافظ على قوامه الأساسي واقتراب التعاقد مع محمود حمادة

صفقات سوبر

الأهلي يستعد للإعلان عن ضم إمام عاشور.. و«سوزا» في الصورة.. وإنهاء أزمة «ميكيسوني»

ليلة السقوط

أسامة خليل.. حكاية رئيس نادٍ قاد غزل المحلة إلى الهاوية