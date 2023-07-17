مصيف بلطيم بكفر الشيخ يستقبل 165 ألف زائر اليوم

استقبل مصيف بلطيم، اليوم الاثنين، آلاف المصيفين من جميع المحافظات، لقضاء اليوم على شواطئ المدينة هربا من ارتفاع درجات الحرارة، والاستمتاع بالهواء العليل ومياه البحر الصافية.

165 ألف زائر في مصيف بلطيم اليوم

وأكد محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شواطئ مصيف بلطيم شهدت حالة من الإقبال الكبير اليوم، جراء موجة الحر التي تشهدها كفر الشيخ، حيث بلغ أعداد الزائرين نحو 165 ألف شخص، مشيراً أن الأعداد تتزايد ليلا، بهدف قضاء المواطنين وقت ممتع في أجواء المصيف الساهرة والتنزه حتى صباح اليوم التالي، وهو الأمر الذي دفعنا لتكثيف المرور على الحدائق والملاهي، وتوفير كافة سبل الراحة للمصطافين.

طقس كفر الشيخ اليوم

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الاثنين في محافظة كفر الشيخ، حيث بلغت نحو 19كم/ساعة، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار، بينما سجلت نسبة الرطوبة 42%، ودرجات الحرارة العظمى بالمحافظة 42 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.