هيثم شاكر يحيي حفلا غنائيا في المنيا 21 يوليو الجاري

يستعد الفنان هيثم شاكر لإحياء حفل غنائي كبير في محافظة المنيا، وأعلن بالفعل عن جميع تفاصيل الحفل من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشارك الفنان هيثم شاكر جمهوره ببوستر حفله، الذي يقام 21 يوليو الجاري، في بورتو المنيا، وينطلق في الساعة التاسعة مساء.

وعلق هيثم على البوستر: «جمهور المنيا جاهزين نغني مع بعض.. هيثم شاكر في المنيا».

آخر أعمال هيثم شاكر

يذكر أن الفنان هيثم شاكر، أغنية حكايتنا كملت، التي طرحها عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكتب كلماتها تامر حسين وألحان محمد الصاوي وتوزيع وميكس وماستر شريف مكاوي.

وتقول كلمات الأغنية:

حكايتنا كملت

وكان في وعد نفذته

وشيلتك في عنيا

اسمك واسمي جنب بعضو

لاخر عمري شريك فيا

ادى كل صحابنا ومعارفنا جم

يتبسطوا معانا الليله دى

قلبي من الفرحه عمال يضم حضنك

يحبيبي بحنيه