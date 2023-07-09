هيثم شاكر: نجاح «حكايتنا كملت» يدفعني لتقديم المزيد من الأغنيات قبل نهاية العام

أعرب الفنان هيثم شاكر عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذى حققته أغنيته الجديدة «حكايتنا كملت» التي تصدرت محرك البحث جوجل وموقع «تويتر» خلال الايام الماضية.

وأوضح شاكر لـ«الوطن» أنه كان يتوقع أن تحقق الأغنية نجاحا كبيرا، قبل طرحها بسبب كلماتها وألحانها، بالإضافة إلى أجواء تصوير كليب الأغنية.

وأشار إلى أن نجاح «حكايتنا كملت» سيجعله يعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على طرح أكثر من اغنية خلال الفترة المقبلة ليكون عام 2023 من أفضل أعوامه الفنية.

هيثم شاكر تعاون في الأغنية مع الشاعر تامر حسين لأول مرة، وقدما سويا أغنية رومانسية.

حكايتنا كملت من كلمات تامر حسين

أغنية حكايتنا كملت من كلمات تامر حسين، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف مكاوي وميكس وماسترينج شريف مكاوي وفولين هشام مصطفى وجيتار مصطفى أصلان وباص جيتار سيكا وجراند بيانو جورج نبيل، وإخراج محمد القاضي.

الأغنية من ألحان محمد الصاوي

يذكر أن الفنان هيثم شاكر طرح مؤخرا عددا من الأغاني السنجل بشكل متتالٍ، وكان آخرها «البصة»، وجرى طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وهي من ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.