أحمد وفيق: «سيبت عيلتي بسبب التمثيل.. ومحمد صبحي معلمي الأول»

أكد الفنان أحمد وفيق، أن قرار دخوله مجال التمثيل جاء منذ سفره الأول إلى القاهرة، «قلت لأهلي سأسافر إلى القاهرة وأعمل في الفن وقاطعوني كلهم خاصة أبي، ولكن أمي كانت تطمئن علي من وقت إلى آخر».

أحمد وفيق وبداياته الفنية

وقال وفيق خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة: كنت أسافر 250 كيلو من المنصورة للقاهرة من أجل أن أحضر بروفات الفنان محمد صبحي ومسرحه كان خط الوصل الذي جعلني أكمل في القاهرة، وكنت أنظر إلى جلال الشرقاوي ومحمد صبحي ويوسف شاهين باعتبارهم الأساتذة الكبار.

وأضاف وفيق: أول من قابلته منهم كان الفنان محمد صبحي، وكان يجري اختبارات استديو 80 مع الكاتب لينين الرملي، وفي هذا التوقيت كان مسرحه من أعلى المسارح في الوطن العربي، واختارني في الاختبارات الأولية، وفي أحد مسرحياته عملت كراقص فقط وليس ممثل وكنا نتدرب كل شيء، وأنا أحب الرقص بشكل كبير وكنت مشهور بذلك لأن عندي لياقة ومرونة، وكان يدربنا الراحل محمد علي.

أحمد وفيق راقصا في مسرحية صابرين

وتابع وفيق: علمت بالصدفة بعد فترة أن هناك اجتماعا في للفرقة في مسرح الزمالك، حيث كان يقدم مسرحية للفنانة الكبيرة صابرين ولم تكن تعلم بوجودي في الفرقة آنذاك، واختارني "صبحي" راقصا في تلك المسرحية وأبويته كان فارضة نفسها فقال لي اخترت لك هذا الدور حتى تقيم في القاهرة وتقبض فلوس وتتعايش وهذا هو تدبير ربنا، ومحمد صبحي هو التعليم الأساسي لي.