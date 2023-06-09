أحمد وفيق يكشف كواليس اختياره بطلا لفيلم «سكوت هنصور»: يوسف شاهين السبب

حكى الفنان أحمد وفيق، كواليس اختيار المخرج الكبير يوسف شاهين له ليكون بطل فيلم سكوت هنصور، قائلا: «في بداية مشواري الفني كنت خجولا جدا لدرجة أن يوسف شاهين كان يقول إني بخبط على الثلاجة قبل أن أفتحها، وأطلق علي لقب الفلاح لأنني معتز بالريف، وقال لمنتقدي سكوتي دا هيكون عفريت».

أسباب دخول أحمد وفيق التمثيل

وأضاف وفيق: «سبب دخولي التمثيل إنني لم أكن أعبر عن نفسي بشكل جيد على عكس الآن بقى عندي ثقة في النفس وقدرة على التعامل مع الناس وكنت متربي في عائلة محافظة».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة: «يوسف شاهين قال لي خد اقرأ اسكريبت فيلم سكوت هنصور وقالي فيه دورين هتلعب واحد فيهم وسابني وخرج وشوية دخل خالد يوسف قال لي مبروك هتبقى بطل الفيلم "وكنت بحسبه بيهرج وقلتله هنهرج"، وقالي أنت بطل الفيلم وفيه إجماع على اختيارك ودي كانت أول مرة أقابل فيها الفنانة لطيفة وعمر خيرت، وأنا مش بتخض من الكاميرا وكان عندي ثبات انفعالي وهذا أعجب يوسف شاهين».

إشادة يوسف شاهين بأحمد وفيق

ولفت وفيق إلى أن يوسف شاهين في أحد حواراته لجريدة القاهرة قال إن أحمد وفيق ممثل مسرح متميز وممثل المسرح قادر على أن يمثل أي شخصية لأنه ذكي، ويوسف شاهين كان مسرحيا ودراسته مسرح وكان يحب شكسبير وهاملت ولذا اختار خالد النبوي من المسرح وكذلك عمرو عبد الجليل.

واختتم: عدم فهم بعض الناس لأفلام يوسف شاهين يرجع إلى تلك المرحلة من أفلامه التي تتحدث عن الذاتية، مشيرا إلى أن بعض أفلامه غير مفهومة وليس كلها.