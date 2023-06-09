أحمد وفيق يكشف لأول مرة معلومات عن شخصية حمادة كلينتون على فيسبوك

قال الفنان أحمد وفيق، إن شخصية حمادة كلينتون التي يكتب بها على فيسبوك، هي شخصيته الحقيقية، لكنه متخفي وراء الاسم، قائلا: «بحب أتواصل مع الجمهور ومش بكلمهم من فوق».

كواليس شخصية حمادة كلينتون على السوشيال ميديا

وضاف «وفيق» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة «الحياة»: صنعت «كاراكتر» حمادة كلينتون على فيسبوك، وهو شخصية حقيقية من المنصورة، كان شخص اسمه كلينتون لابس بدلة بس كان هذلي خالص، وحمادة كلينتون هو أنا، ونقدي فيه سخرية ولطافة، وبشوفه بوابة حلوة في التعامل.

وأضاف: «اللي كان هيعمل بطولة فيلم سكوت حنصور هو الأستاذ أحمد زكي، وهو اللي كان البطل، لكن اختلف مع المخرج يوسف شاهين، ووقتها كان أحمد زكي يقدم فيلم السادات».

أول أدوار أحمد وفيق

وقال وفيق في سياق مختلف: أول دور تمثيل في حياتي كان مسرحية للمؤلف الراحل أسامة نور الدين، وكان يقدم أول نص له، وأتذكر أنني قلت للمخرج عاوزين نعمل مسرحية لأسامة نور الدين، فرفض وقال إنه يكتب لأول مرة، وكان والد أسامة مثقفا، ولديه بردية مسرحية فأخذناها، وكتبنا عليها مسرحية أسامة وقدمناها للمخرج، باعتبارها مسرحية لشكسبير، وكانت المفاجأة أن أسامة حصل على أحسن مؤلف على مستوى جامعات مصر، وكانت من إخراج سمير العدل، أحد مؤسسيي فن المسرح في المنصورة ووالده موجود في التاريخ المسرحي لأنه من أول الناس التي عملت الجوقة في المسرح.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء في الجمعة من كل أسبوع تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.