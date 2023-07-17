أحمد وفيق لـ«الطاهري»: «عادل إمام أكتر فنان عملت له حساب»

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ أكثر فنان عمل له حسابا هو الفنان عادل إمام، لكنه عاد إلى طبعيته بعد ثانيتين من الوقوف أمامه، وكان ذلك في مسلسل عوالم خفية: «كان قدامي حد يعرف يرجعني لمكاني الصحيح من غير ما يوترني».

أبطال مسلسل ولاد ناس

وتحدث «وفيق»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، على قناة «اكسترا نيوز»، عن مسلسل ولاد ناس، قائلا: «شارك في هذا المسلسل عدد كبير من نجوم الفن مثل صبري فواز وماجد الكدواني ورانيا فريد شوقي، كانت مجموعة كبيرة من النجوم، ومعظم مشاهدي كانت مع صبري فواز».

وفيق: أحب العمل مع صبري فواز

وتابع أنه يحب العمل مع الفنان صبري فواز، بسبب التقارب الثقافي والفكري بينهما: «أستمتع بالمشاهد التي تجمعني بصبري فواز لأن دماغنا قريبة من بعض وجايين من بيئة قريبة من بعض وثقافتنا قريبة من بعض حتى وإن اختلفنا في بعض الأمور».