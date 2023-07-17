روسيا تمنع استخدام هواتف «آيفون» الأمريكية بالمصالح الحكومية

عمدت السلطات الروسية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا المصنوعة في الخارج، وأصدرت قراراً جديداً اليوم الاثنين، بحظر استخدام أجهزة «آبل» في الأغراض الرسمية للدولة.

حظر على هواتف آيفون وخدمات آبل المدفوعة

وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن وزارة التجارة الروسية قررت فرض حظر على هواتف «آيفون»، وكل منتجات شركة آبل اعتباراً من اليوم الاثنين، وسيتم تطبيق هذا القرار على الموظفين الحكوميين في العديد من الهيئات، بما في ذلك وزارة الاتصالات والإعلام الروسية، مع إتاحة استخدام آبل للأغراض الشخصية، شريطة تجنب الوصول إلى الاتصالات المتعلقة بالعمل.

وكذلك، عمدت روسيا على إيقاف خدمة آبل المدفوعة بالنسبة للمستخدمين الروس، وجاء هذا من قبل البلاد بعد إدلاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمعلومات بداية الشهر الجاري، تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجسس على الروس من خلال أجهزة آبل.

روسيا تتهم أمريكا باستخدام آبل في التجسس

وأكدت المخابرات الروسية، في وقت سابق، أن أمريكا اخترقت بعض الهواتف المستخدمة للبعثات الروسية في بلدان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، واتهمت روسيا آبل بالتعاون مع أمريكا، من أجل إفشاء الأسرار لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً بإلزام المؤسسات المعنية بالبنية التحتية للمعلومات الحرجة، ليتم الانتقال إلى البرامج المطورة حالياً، بحلول عام 2025، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا وآبل، في الوقت الذي لم تعلق فيه الشركة الأمريكية على قرار السلطات الروسية.