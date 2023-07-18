طرح «الديو» الغنائي لـ روبي وأحمد سعد اليوم

في تجربة مختلفة، يستعد الثنائي الفنان أحمد سعد وروبي مساء اليوم، للكشف عن أول «ديو» غنائي يجمعهما، يحمل عنوان «يا ليالي»، عبر المنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرح أغنية «يا ليالي» لأحمد سعد وروبي، في تمام الساعة السادسة مساءا، التي كان تم طرح البرومو الخاص بها منذ عدة أيام، عبر صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ديو غنائي يجمع أحمد سعد وروبي

جرى تصوير أغنية «يا ليالي» على طريقة الفيديو كليب، إذ ظهرا في البرومو الخاص بها الثنائي بأجواء مبهجة، ابتداءا من ستايل اللبس الذي ظهرا به، وكذلك الديكور الخاص بالكليب.

يذكر أن الفنان أحمد سعد، كان رزق مؤخرا بمولودته الجديدة من زوجته علياء بسيوني، التى أطلق عليها اسم مريم، وبالفعل شارك جمهوره بفيديو خاص لها، وهو يدعي لها بدعاء خاص، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وانهالت عليه التعليقات يهنئوه بمولودته.