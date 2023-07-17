نجوم الفن يهنئون أحمد سعد بقدوم مولودته الجديدة.. أبرزهم روبي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة أحمد سعد بمولودته الثانية «مريم»، التي أعلن عن مجيئها منذ ساعات قليلة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

تهنئة نجوم الفن لأحمد سعد

وجاءت تعليقات نجوم الفن على منشور أحمد سعد بقدوم مولودته مريم كالتالي:

عمرو سعد كتب: «حمدا لله على السلامة»، وقالت أحلام: «تبارك الرحمن جعلها من الذرية الصالحة، وعلقت أصالة: «ألف مبروك ربنا يحفظها».

وهنأته روبي: «مبروك يا أبو البنات تتربى في عزكم ربنا يحفظها ويبارك فيها»، أما شيماء سيف علقت: «مليون مبروك تتربى في عزكم ما شاء الله».

أحمد سعد يرزق بمولودته مريم

وأعلن منذ قليل، أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن قدوم مولودته الثانية مريم، قائلا: «الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد، اللهم نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته إنك على كل شيءٍ قدير».