أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة مع روبي

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنية الجديدة «يا ليالي»، التي تجمعه لأول مرة بالفنانة روبي، والمقرر طرحها غدا.

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي الذي يجمعه بروبي معلقا: «جاهزين؟ يا ليالي بكره الساعة 6».

وجرى تصوير أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي، فيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي من كلمات فلبينو أحمد ويتم طرح الكليب غدا في السادسة مساء.

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية

وشارك الفنان أحمد سعد جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو يوثق فيه استقباله لمولودته الثانية مريم، وعلق عليه قائلا: «الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد، اللهم نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته إنك على كل شيءٍ قدير».