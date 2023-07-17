يسرا تعلن وفاة زوج الفنانة نادية ذو الفقار «ابنة» فاتن حمامة

أعلنت الفنانة يسرا، وفاة زوج الفنانة نادية ذو الفقار ابنة الفنانة الراحلة فاتن حمامة وذلك من خلال خاصية استوري عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وفاة زوج ابنة الفنانة فاتن حمامة

كتبت الفنانة يسرا: «توفي إلى رحمة الله تعالى صديق العائلة الغالي حامد محمود، أتقدم بخالص العزاء لزوجته الفنانة نادية ذو الفقار والسيد طارق عمر الشريف تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».