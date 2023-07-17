جامعة الإسماعيلية الأهلية تعلن مصروفات العام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية، اليوم الاثنين، مصروفات العام الجامعي 2023-2024 بكليات الجامعة، مع بدء التجهيزات لتلقي أوراق الطلاب خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023-2024

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الأهلية أن المصروفات الدراسية تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 115 ألف جنيه، كالتالي:

1- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

2- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

3- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

مصروفات كلية التجارة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

4- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس الأسواق والمنشآت المالية وبرنامج ليسانس الترجمة التخصصية باللغة الألمانية وآدابها والإنجليزية والصينية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

5- كلية الهندسة والتشييد 60 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

6- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) 70 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

7- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي - صيدلة إكلينيكية) 80 ألف + المصروفات الإدارية.

8- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف + المصروفات الإدارية.

9- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه + المصروفات الإدارية.

10- كلية الطب: 115 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.