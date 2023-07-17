وزير الصحة: 11 مليار جنيه تكلفة مدينة ناصر الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد ضوابط لصرف الدواء في مصر مثل الضوابط العالمية المقررة، والتي يتم العمل بها.

إنشاء مدينة الدواء بالعاصمة

وقال خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي وجّه بإنشاء مدينة الدواء بالعاصمة الإدارية التي ستعود بالنفع على سوق الدواء محليا وإقليميا.

وأضاف عبدالغفار، أن هناك متابعة من القيادة السياسية للوقوف على معدلات تنفيذ مدينة ناصر الطبية، والتي تصل تكلفتها إلى 11 مليار جنيه.

تفاصيل تطوير المستشفيات في مصر

وتابع: نسعى لتكون القاهرة قبلة العلاج للمواطنين من مختلف البلدان، لذا نعمل على تطوير العديد من القطاعات الصحية، وإنشاء المدن الصحية.

وأوضح عبدالغفار، أن مستشفى العاصمة الإدارية تم إنشاؤها على أعلى مستوى ويتم تقديم الخدمات لمترددي العاصمة الآن، ويجرى افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وتم الحصول على قطعة أرض إضافية لإنشاء مستشفى آخر بالعاصمة.