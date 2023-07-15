السفير محمد حجازي: أفريقيا في أشد الحاجة لمبادرة حياة كريمة

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل الاتفاق الهندي الإماراتي على التعامل بالروبية الهندية، موضحا أن هذا أمر محمود للتعبير عن مصالح الدول الاقتصادية.

وقال حجازي، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الدول الأفريقية في حاجة لتكامل وترابط بين بلدان القارة.

وأكد أهمية وجود أطر بديلة تستطيع من خلالها الدول التعبير عن مصالحها في إطار إقليمي.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن قارة أفريقيا في أشد الحاجة لمبادرة حياة كريمة؛ المشروع القومي العملاق من أجل التنمية المستدامة.