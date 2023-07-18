قطع المياه عن عدة قرى بالمنوفية اليوم.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه لمدة 4 ساعات بعدة قرى ومدن، اليوم الثلاثاء، للصيانة الدورية، وطالبت بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه بتوفير الكميات اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

خريطة قطع المياه عن قرى المنوفية

وأوضحت الشركة أن أماكن قطع المياه تشمل قريتي السكرية والبتانون بمركز شبين الكوم، وقرى كفر فيشا وشبرا بلولة وكمشوش بمركز منوف، وفي مركز السادات قرى الروضة وطوخ طنيشة وأبو مشهور، وفي مركز تلا قرى بسم وزاوية بسم وسمايح وكفر السكرية وصف جدام، وقرى كفر عون والنعناعية وشنشور ومحلة سبك وسبك الأحد وشنشور وشطانوف بمركز أشمون، وقرى بهتاي وشبرا زنجي والقطامية وسيدي الخضر وتلوانة بمركز الباجور، وقرى كفر محروس وجزيرة الحجر وزاوية الناعورة بمركز الشهداء، وفي مركز قويسنا قرى أم خنان وأبو ذكرى وطه شبرا وميت برا ودملو.

مواعيد قطع المياه في قرى المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية مواعيد قطع المياه من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وفقا لخطة الصيانة الدورية التي تعتمدها الشركة.