غرق شاب في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي

لقي شاب مصرعه غرقا منذ قليل، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، أثناء نزوله البحر، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

غرق شاب الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى الحمام المركزي ضحية حادث الغرق بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ويدعى علاء سمير محمد، 42 سنة، ومقيم في شارع 45 بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من خلال مفتش الصحة، تبين أنه تعرض لإسفكسيا الغرق، وجرى نقله وإيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث في الساحل الشمالي، وجار الفحص ومعاينة موقع الحادث للتعرف على أسبابه وملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.