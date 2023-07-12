غرق طفلين أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية هربا من الحر بالمنيا

لقي طفلين مصرعهما غرقًا، أثناء الاستحمام في المجرى المائي بترعة الإبراهيمية هربا من الحر، وذلك بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية أمام مركز أبوقرقاص، هربا من الحر.

الإنقاذ النهري تنتشل الجثتين

انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبو قرقاص وقوات الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، وتبين غرق كل من «م - أ - ط»، 13 عاما، و«أ - إ - ج»، 14 عاما، مقيمين بمركز أبوقرقاص، وتم انتشال الجثتين من داخل ترعة الإبراهيمية، من أمام قرية ماقوسة في زمام مركز المنيا، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الحميات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقبل يومين انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة الطفل «سعد محمد» 12 عاما، مقيم بعزبة المصاص القديمة، حيث غرق في ترعة الإبراهيمية أمام موقف سيارات الأجرة، أثناء الاستحمام هربا من الحر.