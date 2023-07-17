وزير الصحة: تشغيل 3 مستشفيات عملاقة في محافظة قنا خلال 3 أشهر

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن وحدة الرعاية الصحية في قرية فاو، لم تكن ضمن مخطط الزيارة، لكنها كانت ضمن مشروعات حياة كريمة، وجري تطويرها على أعلى مستوى، لكن لم تدخل الخدمة، لافتًا إلى أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية، تبين أن سبب عدم دخولها الخدمة، أنه ينقصها لوح الكهرباء.

3 مستشفيات عملاقة تدخل الخدمة

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه خلال 4 أسابيع سيدخل الخدمة مستشفى كبير، وإجمالا خلال 3 أشهر، ستدخل 3 مستشفيات عملاقة للعمل بقنا، منوهًا بأن الدولة تنفق مليارات الجنيهات من أجل المستشفيات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.

مركز أورام متقدم

ولفت إلى أن المواطن في الصعيد كان يذهب للقاهرة لإجراء العمليات الصعبة، لكنها أصبحت تجرى الآن في الأقصر وأسوان، وأصبح يجري عمليات قلب وتغيير مفاصل، وعمليات زراعة، ويوجد مركز أورام متقدم به كل الأجهزة، مؤكدا أن المواطن يشعر بالرضا من الخدمات الصحية المقدمة في محافظتي الأقصر وأسوان.