مصرع شاب غرقا في ترعة ناصر بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

غرق شاب في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة ناصر التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى مهران عادل مصطفى، 23 سنة، مقيم كفر الشيخ.

ونقلت الجثة إلى مستشفى أبو المطامير المركزي داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.