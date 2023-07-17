مراسل «الحياة اليوم» يوضح استعدادات إدارة مهرجان العلمين لتنظيم الفعاليات

أوضح عبد الرحمن الدروي، مراسل برنامج الحياة اليوم من مدينة العلمين الجديدة، آخر مستجدات فعاليات اليوم الخامس على التوالي لمهرجان العلمين الذي سيستمر 45 يوماً، ويشهد تزايداً في أعداد الزوار.

الدروي: استعدادات قوية من إدارة مهرجان العلمين الجديدة

وأضاف «الدروي» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه استكمالاً لـ فعاليات المهرجان فهناك استعدادات قوية من إدارة المهرجان لتنظيم أماكن استقبال الزائرين والمناطق المخصصة للفعاليات وخاصةً «الرياضية» وأبرزها تحدي «الجت سكي» أو مغامرة ركوب الدراجات المائية وسباق الدراجات ورياضات المضرب والتي تُعرف بـ«البادل».

الفعاليات الرياضية والفنية

وتابع مراسل «الحياة اليوم»، «أسطول من السيارات سيجوب شوارع مدينة العلمين الجديدة ليتحرك في جميع أرجائها والعديد من الفعاليات المرتقبة وحفلات كبرى ترفيهية سيتم عقدها ومتابعة وتغطية لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى».