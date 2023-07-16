آراء زوار مهرجان العلمين الجديدة: مصدر فخر لكل المصريين (فيديو)

رصدت كاميرا قناة «الحياة» آراء زوار مدينة العلمين الجديدة، بعد انطلاق المهرجان في 13 يوليو الجاري، إذ أشاد الزوار بالمجهودات التي أقيمت في المدينة خاصة بعد وفود أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي للمشاركة في المهرجان.

قال أحد زوار مهرجان العلمين الجديدة، إنه انبهر بالإنجازات التي اختلفت عن آخر زيارة في عام 2020 من حيث الطرق والمؤسسات والعقارات والشواطئ وغيرها.

مصدر فخر لكل المصريين

وتابع خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد شردي، أن مدينة العلمين تعد مصدر فخر لكل المصريين ومهرجان المدينة والفعاليات به ووجود الحفلات الموسيقية حدث عظيم وأنه بانتظار الحفلات والمطربين.

مجهود كبير وتطور غير مسبوق

وأكد زائر آخر أنها أول زيارة للعلمين ولكنه دُهش من عظمة الحدث وتغيير كل شيء، مضيفًا أن هناك مجهوداً كبيراً تم بذله للوصول لتلك المرحلة وخاصة بعد كل هذه السنوات وتطور البلد.

وأضاف أن هناك فرص استثمار كبيرة بالمدينة وفرصا كثيرة للتنمية وهناك فرق بين العلمين القديمة والجديدة وحاليًا يرى أن مصر تواكب الخارج بالحداثة والاستثمار.