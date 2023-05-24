عمر كمال يحتفل بعقد قران شقيقته: «أختي حبيبتي أحلى عروسة» (صورة)

احتفل مغني المهرجانات عمر كمال، بعقد قران شقيقته الصغرى في حفل عائلي، اليوم الأربعاء، حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

ونشر «كمال»، صورة تجمع والدته وشقيقته وزوجها، وقدم لها التهنئة بعد عقد القران، مُعلقًا: «أختي حبيبتي أحلى عروسة.. وألف مبروك على كتب الكتاب ربنا يسعدكم يا رب».

في سياق آخر، يستعد عمر كمال لطرح فيديو كليب لأغنية جديدة تجمعه بالمطربة اللبنانية سارة الزكريا.

موقف والدة عمر كمال من زواجها ابنها من الوسط الفني

وكانت والدة عمر كمال، السيدة منى عباس، قد قالت في أول ظهور إعلامي لها مع «الوطن»، إنها لا ترغب في ارتباط ابنها بفتاة من الوسط الفني، كون هذه الزيجات لا تدوم طويلاً وتشهد العديد من المشكلات، متابعة: «مش هعارضه لو اتجوز من الوسط لكن هحزن وقتها وهنصحه أنه يتراجع عن موقفه».