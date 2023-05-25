عمر كمال يطرح البرومو الرسمي لأغنية «يا بيبي» مع سارة الزكريا

طرح الفنان عمر كمال، البرومو الرسمي لاغنيته الجديدة «يا بيبي»، التي يتعاون فيها مع المطربة اللبنانية سارة الزكريا.

ونشر عمر كمال البرومو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه: «استنوا أغنية يا بيبي الخميس 6/1».

كواليس تصوير كليب أغنية عمر كمال وسارة الزكريا

وكانت «الوطن» تواجدت داخل كواليس تصوير كليب عمر كمال وسارة الزكريا، حيث جاء التصوير بأحد الأماكن بمنطقة السادس من أكتوبر، وانتهيا من تصوير الكليب كاملاً فى يوم واحد فقط، وقال إن الأغنية هى التعاون الأول بينه وبين اللبنانية سارة الزكريا، وهى من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم، وتوزيع إسلام شيبسى، الذين شاركوا معه فى العديد من تجاربه الناجحة مع الجمهور مثل «ضيعنا وحلوين» والعديد من الأغانى الناجحة، بحسب قوله.