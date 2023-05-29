نجوم الأغنية الشعبية يحيون حفل زفاف شقيقة عمر كمال (صور)

احتفل المطرب عمر كمال بزفاف شقيقته «آية»، ليلة أمس ببلده محافظة السويس، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، ونجوم الغناء الشعبي في مصر، كما أحيا عمر كمال الحفل بعدد كبير من الأغاني المميزة له أبرزها «بنت الجيران، وانتي قلبي وربنا».

نجوم الأغنية الشعبية يحييون حفل زفاف شقيقة عمر كمال

كما أحيا عدد كبير من أصدقاء عمر كمال في الوسط الفني، حفل زفاف شقيقته، من أبرزهم عبدالباسط حمودة، وأحمد شيبة، وحسن شاكوش، وحمادة مجدي، وعمرو الجزار، وحمادة الصغير، وعمر الكروان.

وكان عمر كمال، يوم الأربعاء الماضي، قد احتفل بعقد قران شقيقته الصغرى في حفل عائلي، حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، إذ نشر صورة تجمع والدته وشقيقته وزوجها، وقدم لها التهنئة بعد عقد القران، مُعلقًا: «أختي حبيبتي أحلى عروسة.. وألف مبروك على كتب الكتاب ربنا يسعدكم يا رب».