وكيل «رياضة السويس»: المشروع القومي للموهبة الحركية يساعد في إعداد جيل من الأبطال

تابع عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة الرياضية، بحي السويس، رافقه سماح مهدي وكيل المديرية للرياضة.

فعاليات تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية

قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن مشروع الموهبة الحركية، يحظى باهتمام كبير، وتوفير مختلف الإمكانات اللازمة، في سبيل تحقيق المستهدف من التجربة، فضلا عن متابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باعتبار المشروع نواة للانتقاء المبكر لإعداد بطل الأولمبي في الألعاب الرياضية المختلفة.

أوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروع القومي للموهبة الحركية، يساعد في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة، كمرحلة تمهيدية، قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، للوصول لمنصات التتويج الأولمبية.

وتابع أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرعى هذا المشروع القومي، ويتم المتابعة المستمرة، وتذليل أية عقبات بتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.