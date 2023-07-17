عضو التحالف الوطني: لدينا أكثر من 251 ألف متطوع

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنه يوجد أكثر 251 ألف متطوع على مستوى المحافظات ينتشرون من خلال الجمعيات والمؤسسات، وهناك إمكانيات جيدة، وتعاون كبير في الدعم والمساعدة بشكل سريع من خلال غرفة عمليات موجودة على كل المستويات.

وقال خلال حوار ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وتتلقى أي شكاوى أو استفسارات.

25 مليون مواطن استفادوا من المواراد الغذائية

وذكر أن التحالف الوطني عمل على تخفيف ورفع المعاناة الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا، إذ يوجد 25 مليون مواطن استفادوا من المواراد الغذائية بشكل دوري منتظم، كما تم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين، وأكثر من 40 ألف فرصة عمل.