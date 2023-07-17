عضو «صحة الشيوخ»: التحالف الوطني يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع

أشاد النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة في محافظة القاهرة، موضحا أن ذلك القرار يعكس أهمية دور التحالف في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

البدري: جهود التحالف الوطني تمثل ضرورة قصوى خلال الفترة المقبلة

وأشار «البدري» في بيان له، أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تمثل ضرورة قصوى خلال الفترة المقبلة في رعاية محدودي الدخل لمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم التي يشهدها العالم أجمع.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بإصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن القانون يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح، بما يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني.

البدري: القانون يعزز استدامة موارد العمل الأهلي التنموي

وأكد البدري، أن القانون يعزز استدامة موارد العمل الأهلي التنموي من خلال منح التحالف الحق في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما يساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة.