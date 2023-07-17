«الأحزاب»: جهود التحالف الوطني تضمن وصول المساعدات للمستحقين

أشاد عدد من الأحزاب بجهود وأنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى المحافظات، وثمّنوا دوره الكبير فى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية التى طالت العديد من الدول ومن بينها مصر.

«الوفد»: ملحمة وطنية في دعم وتنمية القرى

وأشاد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى، مؤكداً أن العمل على تنمية القرى الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات الاجتماعية خاصة للأيتام والأرامل والمقبلين على الزواج من الشباب والفتيات من أهم الأعمال التى تحتاجها مصر فى الوقت الحالى، وحزب الوفد دائماً يرحب بالعمل التنموى الذى يخدم الشعب المصرى.

وأضاف «يمامة» أن التحالف منذ إنشائه فى مارس 2022 بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى بمصر تحكمه رؤية للعمل التطوعى من خلال الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، ويساعد على امتلاك قاعدة بيانات كبيرة للمستهدفين والمتطوعين فى كافة أنحاء الجمهورية، وتقديمه ملحمة وطنية فى دعم القرى الأكثر احتياجاً.

«الشعب الجمهوري»: بادرة جيدة للحوكمة الاجتماعية

وأوضح اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، أن التحالف لعب دوراً مهماً على مدار الفترة الماضية فى ترابط واتحاد الجمعيات الخيرية تحت مظلة واحدة، تسهم فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البسيط، ويعد بادرة جيدة للغاية فى الحوكمة الاجتماعية، تضمن معايير الشفافية فى وصول خدماته لجميع الفئات المستحقة، داعياً الجهات المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للعمل الأهلى والتنموى فى مصر، ووضع استراتيجية شاملة من شأنها القضاء على العقبات التى تواجهه.

«تحالف الأحزاب»: بوصلة عمل أهلي توجه الجمعيات الأهلية

وثمّن المهندس تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، مجهودات التحالف منذ تأسيسه، لأنه غطى الثغرة التى عانى منها العمل الأهلى والتنموى فى مصر على مدار الفترة الماضية واستطاع أن يضع كل الجمعيات الأهلية على طريق واحد فى تقديم خدماتها للمجتمع وللفئات المستحقة التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة بكافة المحافظات.

وتابع «مطر» أنه فى ظل وجود بوصلة عمل أهلى ومجتمعى تعمل على توجيه الجمعيات الأهلية للعمل على تنظيم المساعدات الأهلية فإن ذلك الأمر يُسهم فى ضمان وصول كافة الخدمات الخيرية إلى الفئات المستحقة.

«التجمع»: نموذج مهم للتقارب بين الدولة والمنظمات.. وتطوير قانون المجتمع المدني ساعد في تحقيق أهداف التنمية

وأكد عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى كان نموذجاً مهماً جداً لحالة التقارب بين الإدارة التنفيذية للدول ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى قطاعات الخدمة المباشرة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع المصرى، وبالتالى حدث نوع من أنواع الاستفادة المتبادلة فيما يتعلق بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المصريين خصوصاً فى هذه البيئات، وهذا ناتج من امتلاك قواعد للبيانات محدثة بشكل مستمر وأرضية حقيقية فى الشارع المصرى تستطيع من خلالها أن تُحدد أنواع الخدمات التى تحتاجها كل منطقة فى جميع أنحاء الجمهورية، وهذا نوع من أنواع التكامل بشكل كبير فى أنشطة الدولة المصرية.

وأوضح أن الدولة كانت لديها الإمكانيات والموارد التى استطاعت توظيفها بأسلوب يتناسب مع الاحتياجات الموجودة على الأرض، حيث إن التكامل بين الطرفين ساهم فى تقليل هامش الهدر الذى كان من الممكن أن تواجهه هذه الخدمات، فضلاً عن تطوير قانون منظمات المجتمع المدنى والذى ساعد على تحقيق أهداف التنمية سواء فى التنسيق فى إدارة موارد الدولة أو من خلال السعى لتوفير موارد خاصة لدى تلك المؤسسات سواء عن طريق جمع التبرعات أو عن طريق المنح، والتحالف لعب دوراً مهماً جداً فى تطوير رؤية الدولة للاستراتيجية الوطنية 2030، والتعاطى مع البرنامج الحكومى الذى قدمته لمجلس النواب لقياس الأثر ومتابعة المشروعات.