«نواب»: التحالف الوطني كيان تنموي لتحسين حياة المواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نجح فى تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالمشاركة مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات ٣٧ مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، وساهم فى تحسين حياة المواطنين الأكثر فقراً بالمحافظات.

«هندي»: الجمعيات الأهلية حققت تمكين الشباب والمرأة

وثمّن عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الجهود التى يقوم بها التحالف فى تحقيق مستهدفات التنمية بما يساعد الدولة فى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى فرضتها الظروف العالمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود برزت منذ تدشين التحالف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، منوهاً بأن الجمعيات الأهلية تمثل الذراع التنموية للحكومة، خاصة منذ إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى مارس 2022، الذى بذل جهوداً كبيرة فى دعم المواطنين سواء كان دعماً نقدياً أو عينياً.

وأشار «هندى» إلى مجموعة المبادرات التى أطلقها التحالف، ومنها «كتف فى كتف» لدعم المواطنين، بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان و«ستر وعافية»، وغيرها من المبادرات التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن جهود التحالف لم تقتصر فقط على الدعم النقدى أو السلعى، بل شملت الجهود تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

«أبوزيد»: يدعم محدودي الدخل لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم

وأكد شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، أن الخدمات التى يقدمها التحالف تمثل ضرورة كبيرة خلال الفترة المقبلة فى رعاية محدودى الدخل لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم إثر الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن الدور الذى يقوم به التحالف سيتعاظم خلال الفترة المقبلة، بعد إصدار والعمل بمشروع قانون التحالف الوطنى الذى وافق عليه مجلس النواب، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، والقانون يدعم أهداف التحالف الوطنى التى أصدر من أجلها هذا القانون الذى يمثل أهمية كبرى للمجتمع الأهلى.

«الجبلاوي»: أسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية

وقال محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التحالف نجح فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين فى قرى مصر، مشيراً إلى أنه يضم أكبر عدد من الكيانات التنموية والخدمية، ونجح فى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق الأمن الغذائى والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقاً، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة فى تسهيل إتاحة السلع الأساسية، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة، وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى العمل والإنتاج.

وأوضح أن التحالف نجح خلال 2023 فى تقديم دعم نقدى ينقسم إلى دعم نقدى شهرى لـ٤٠٠ ألف أسرة تضم ٢ مليون مواطن بإجمالى 1٫3 مليار جنيه، ودعم نقدى موسمى لمليون أسرة تضم ٥ ملايين مواطن بتكلفة 1٫7 مليار جنيه، وتقديم دعم غذائى شهرى ثابت لـ٣٠٠ ألف أسرة تضم ١٫٥ مليون مواطن بتكلفة 415 مليون جنيه، ودعم غذائى موسمى لـ٥ ملايين أسرة تضم ٢٥ مليون مواطن بتكلفة 1٫5 مليار جنيه، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والمشروعات وفرص التدريب والقوافل.

«الكاتب»: يوجد في 27 محافظة ويمتلك 325 مقراً وفرعاً

وقالت نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف، إن التحالف يضم 34 كياناً تنموياً وخدمياً تحت مظلة واحدة بإجمالى عدد متطوعين مشاركين ٢٥٠ ألف متطوع، والتحالف نجح فى تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالمشاركة مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات ٣٧ مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، مشيرة إلى أن التحالف ساهم فى تحسين حياة المواطنين الأكثر فقراً فى المحافظات.

وأوضحت أن التحالف الوطنى يوجد فى 27 محافظة بما فى ذلك المناطق الحدودية والنائية، ويمتلك 325 مقراً وفرعاً مملوكة لمؤسساته، و1200 مدرسة مجتمعية فى 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية. وأكدت أن التحالف نجح خلال عام 2023 فى تقديم رعاية صحية ورعاية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطنى لمليون مريض بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ورعاية صحية أولية من خلال القوافل الطبية لـ٥ ملايين مواطن بتكلفة 170 مليون جنيه، ودعم المستشفيات الحكومية بأجهزة ومعدات بتكلفة 260 مليون جنيه مصرى.

وأشارت إلى أنه خلال عام 2023 تم توفير 30 ألف مشروع جديد بتكلفة 750 مليون جنيه، وتقديم فرص تدريب وعقد ملتقى توظيف لتوفير 8 آلاف فرصة عمل، وتقديم مساعدات اجتماعية ورفع الوعى والثقافة وكفالة الموهوبين لـ100 ألف مستفيد بتكلفة 500 مليون جنيه، وخدمة 62 ألف مواطن فى 4 قوافل ستر وعافية.

«الجندي»: يحشد الجهود الفردية والجماعية لتعزيز التنمية الاجتماعية

وأكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن التحالف يقدم مردوداً إيجابياً للغاية فى تقديم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، مؤكداً أن ذلك سيسهم فى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وقال «الجندى» إن مؤسسات المجتمع المدنى لعبت دوراً مهماً وبارزاً بمعاونة أجهزة الدولة المعنية فى تطوير المجتمع من خلال ما تقوم به من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، وهذا جعل هناك ضرورة ملحة لتوحيد جهود هذه المؤسسات فى تحالف واحد يمكنه تحقيق أهداف الدولة التنموية اجتماعياً واقتصادياً بما يسهم فى تحسين حياة المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن مشروع قانون العمل الأهلى الذى صدر مؤخراً يتيح للتحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنياً ومالياً وإدارياً بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، اتساقاً مع نص المادة 75 من الدستور بشأن حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها.