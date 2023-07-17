مصرع شخص صدمه «لودر» في قرية فوكة بالضبعة

لقي شخص مصرعه صدمه لودر في قرية فوكة بالكيلو 70 شرق مدينة مرسى مطروح التابعة لمركز ومدينة الضبعة، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة وقسم شرطة الضبعة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

مصرع شخص في حادث

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، ضحية الحادث في قرية فوكة بالضبعة، ويدعى سليم أسامة حجازي سليم، 27 سنة، مقيم بميت غمر بالدقهلية، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، ونقل الجثة وإيداعها مستشفى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير الفحص إلى جهات التحقيق.