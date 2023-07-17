«الحياة اليوم» يبرز دعم التحالف الوطني للمواطنين الأكثر احتياجا

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّ نحو 25 مليون مواطن تلقوا مساعدات غذائية خلال العام الماضي، كاشفاً دور وأهمية التحالف الوطني في حصر جهود الجمعيات المصرية في العمل الإنساني بدقة ولأول مرة.

سرحان: قاعدة بيانات موحدة للعمل الأهلي التنموي

وأضاف «سرحان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ جهود التحالف الوطني للعمل التنموي رصدت الجمعيات في كل ملف على حدة وفي كل مكان وكل بيت أيضا، قائلا: «تنظيم قاعدة بيانات موحدة للعمل الأهلي والتنموي بهدف توجيه الجمعيات للأماكن القادرة على تقديم أفضل دعم لها لقربها الجغرافي أو لتميزها في تقديم هذه الخدمة».

بنك الطعام وعمله من خلال 5 آلاف جمعية

وتابع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، «تدخل الجمعيات الأهلية في نطاقها الجغرافي لتقديم الخدمة التي تتميز بها وفي إطار تخصصها بعد التنسيق مع التحالف الوطني أدى إلى النهوض بالعمل المجتمعي ككل.. وهناك 5 آلاف جمعية قاعدية يعمل من خلالها بنك الطعام لتقديم خدماته لأهالي مصر ما يساهم في وصول الخدمة للمحتاجين والأكثر احتياجاً».